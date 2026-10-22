“Sen. Roger Marshall acknowledged in a debate Wednesday that his Kansas seat, typically a lock for Republicans, could end up swinging control of the Senate,” the Washington Sun reports.
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