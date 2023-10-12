Владимир Солодов рассказал об усовершенствовании логистики в сфере добычи краба

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, отвечая на вопрос корреспондентов ИА KamchatkaMedia об ожидаемых в ближайшее время нововведениях в рыбной отрасли, рассказал об усовершенствовании логистики в сфере добычи краба.
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