Финансовый кризис во Франции: угроза для Макрона и его правительства Ольга ВайленкоГосударственные финансы Франции находятся в зоне критической опасности, заявил евродепутат Жоффруа Дидье, обратившись с предупреждением в Еврокомиссию.
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