ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ФУТБОЛУ.

В рамках шестого школьного дня и с целью популяризации футбола среди молодёжи, а также с целью повышения уровня игрового мастерства юных футболистов 25 января 2025 года состоялся товарищеский матч по мини - футболу среди учащихся клуба ´Северное сияние´ и ДФК ´UNIBOBRUISK´.