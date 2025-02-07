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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ФУТБОЛУ.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ФУТБОЛУ.

В рамках шестого школьного дня и с целью популяризации футбола среди молодёжи, а также с целью повышения уровня игрового мастерства юных футболистов 25 января 2025 года состоялся товарищеский матч по мини - футболу среди учащихся клуба ´Северное сияние´ и ДФК ´UNIBOBRUISK´.

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