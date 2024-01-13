Самым скачиваемым в России приложением стало Wildberries. Оно опередило даже Telegram

Рейтинг самых популярных у россиян приложений по итогам 2023 года возглавил маркетплейс Wildberries, который опередил прошлогоднего лидера — TelegramКак сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании data.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии