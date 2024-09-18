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Роджерс: Дайджест зрад, истерик и страха

Роджерс: Дайджест зрад, истерик и страха

Признаюсь честно, вчера наслаждался коллективной истерикой безумных нацистов.У офиса Зеленского есть целый набор своих ручных пропагандистов из числа нацистских дегенератов – Дикий, «Мадяр», «Снайпер говорять».

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же &quot;для поддержания порядка на освобождённых территориях&quot; требуется дополнительный набор в Росгвардию. Ещё и усиливать группировку ВС РФ на берегах Балтийского моря... Что-то нужно и на Дальний Восток - там тоже неспокойно.
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16 час.
нБ
наил Булатов
на ридной канадшине настоящим гомопидриотам  с незалежной  будут овации в собраниях-кушать там только гомикам-саложопим дают
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7 час.

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