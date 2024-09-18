Роджерс: Дайджест зрад, истерик и страха

Игорь Кузнецов

Конечно же "для поддержания порядка на освобождённых территориях" требуется дополнительный набор в Росгвардию. Ещё и усиливать группировку ВС РФ на берегах Балтийского моря... Что-то нужно и на Дальний Восток - там тоже неспокойно.