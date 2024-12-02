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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стюарт Скиннер на вопрос о том, нашел ли «Эдмонтон» свою игру: «Да. Мы по-настоящему сплотились и держим все под контролем во всех трех зонах»

«Ойлерс» одержали 3 победы подряд – над «Рейнджерс» (6:2), «Ютой» (4:3 ОТ) и «Колорадо» (4:1).  Команда набрала 28 очков в 24 играх и находится в зоне плей-офф на Западе.

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