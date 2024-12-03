Что отправляют фермеры столичных ярмарок в зону СВО в преддверии Нового года

Фермеры московских ярмарок отправляют мандарины и конфеты бойцам СВО С начала специальной военной операции ярмарки выходного дня в Москве активно поддерживают бойцов, отправляя на передовую мандарины, конфеты и другие продукты.
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