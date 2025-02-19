Заявки на Solana ETF внесены в Федеральный реестр, потенциальное одобрение ожидается в октябре

Занесение в реестр запустило 240-дневный срок для SEC на рассмотрение заявок. Заявки на спотовые биржевые фонды (ETF) Solana (SOL) от VanEck, 21shares, Bitwise и Canary Capital были официально внесены в Федеральный реестр 18 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии