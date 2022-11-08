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Опасные связки: кто будет отвечать за трансферную политику «Локомотива»

Опасные связки: кто будет отвечать за трансферную политику «Локомотива»

Московский «Локомотив» готовится к завершению кадровой революции. По информации «Известий», в течение ближайших двух недель состоится заседание совета директоров клуба, на котором утвердят кандидатуры нового главного тренера и спортивного директора.

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