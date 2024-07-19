ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Петровский район Донецка

Украинские войска сбросили взрывоопасное устройство с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).