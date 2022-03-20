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Мэйсон Маунт: «Последние недели были сложными, но у «Челси» есть менталитет победителей. Хотим взять трофей в Англии»

Мэйсон Маунт высказался после победы «Челси» над «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии. «Фанатов было не так много, но, по моим ощущениями, наша игра говорила сама за себя.

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