Врач рассказала, почему шелковые наволочки полезны для волос

Особенно полезными такие наволочки могут быть для людей с медленно растущими волосами Сон на шелковой наволочке может положительно сказаться на состоянии волос, однако рассчитывать на нее как на средство против морщин не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К Новому году кра...
- Пьяный браконьер ...
- В РФ предложили в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым