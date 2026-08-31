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Врач рассказала, почему шелковые наволочки полезны для волос

Врач рассказала, почему шелковые наволочки полезны для волос

Особенно полезными такие наволочки могут быть для людей с медленно растущими волосами Сон на шелковой наволочке может положительно сказаться на состоянии волос, однако рассчитывать на нее как на средство против морщин не стоит.

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