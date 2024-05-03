Один из лучших отелей Алушты забирают из частных рук

В «Порте-Маре» введена временная администрация. Его намереваются выкупить для нужд Республики Крым. Как рассказал «Аргументам недели» адвокат Дмитрий Чечерин, 29-го апреля около 08:00 в санаторий вошла группа людей в спортивных костюмах, которые парализовали работу администрации заблокировав топ-менеджмент в кабинетах и запретив им пользоваться мобильными телефонами.