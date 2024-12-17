«Запугать НАТО»: генерал Ивашов оценил слова Белоусова о подготовке к войне в Европе

Россия не должна давать поводов для начала военного конфликта с НАТО, заявил RTVI генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, комментируя слова министра обороны Андрея Белоусова о возможном конфликте с НАТО в ближайшие десятилетия.
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