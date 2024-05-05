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Любушкин применил 10 силовых приемов в 7-м матче серии с «Бостоном». У него 3 передачи, 30 хитов, 7 блоков и «+4» в этом плей-офф

«Торонто» проиграл «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.

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