Лия Ахеджакова одна из самых неоднозначных фигур в российской культуре. Несмотря на очевидные заслуги и яркую карьеру (актриса сыграла более 20 ролей в театре и 50 в кино!), народные звания и награды знаменитость не побоялась предать страну, которая дала ей все.
«Позорище!»: стыдившая россиян за СВО Ахеджакова мутит воду после болезни
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Старая гнида неизвестной национальности....
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5 час.
АндрейБорков
Не пора ли ее на вечный покой направить? Есть замечательные места, где кормят и врачи надзирают, к примеру та же "Канатчикова дача"? Если нельзя посадить, то надо лечить, при чем усиленно и со строгой изоляцией.
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5 час.
ВД
Вовладар Даров
Это же надо так себя преподнести на старости лет, что народ ненавидит ее!
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4 час.
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