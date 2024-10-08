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«Позорище!»: стыдившая россиян за СВО Ахеджакова мутит воду после болезни

«Позорище!»: стыдившая россиян за СВО Ахеджакова мутит воду после болезни

Лия Ахеджакова одна из самых неоднозначных фигур в российской культуре. Несмотря на очевидные заслуги и яркую карьеру (актриса сыграла более 20 ролей в театре и 50 в кино!), народные звания и награды знаменитость не побоялась предать страну, которая дала ей все.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Старая гнида неизвестной национальности....
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5 час.
АндрейБорков
Не пора ли ее на вечный покой направить? Есть замечательные места, где кормят и врачи надзирают, к примеру та же &quot;Канатчикова дача&quot;? Если нельзя посадить, то надо лечить, при чем усиленно и со строгой изоляцией.
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5 час.
ВД
Вовладар Даров
Это же надо так себя преподнести на старости лет, что народ ненавидит ее!
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4 час.

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