Патриарх Кирилл возглавил Общемосковский крестный ход

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Общемосковский крестный ход. Перед началом шествия он совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя, после чего направился по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной.
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