ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Камилы Валиевой по делу о допинге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой, связанной с решениями Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.