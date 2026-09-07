ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Камилы Валиевой по делу о допинге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой, связанной с решениями Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.
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