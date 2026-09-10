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30 кадров, на которых сама жизнь позировала для картин эпохи Возрождения

30 кадров, на которых сама жизнь позировала для картин эпохи Возрождения

Иногда фотографу не нужно ничего придумывать, достаточно просто вовремя нажать на кнопку, и повседневность вдруг превращается в полотно старых мастеров.

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