Власти США должны понять, что Россия — их единственный союзник, который заинтересован в завершении украинского конфликта, заявил американский аналитик Скотт Риттер во время […] The post В США призвали трезво оценить конфликт на Украине first appeared on LentaMsk.
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