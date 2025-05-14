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В США призвали трезво оценить конфликт на Украине

Власти США должны понять, что Россия — их единственный союзник, который заинтересован в завершении украинского конфликта, заявил американский аналитик Скотт Риттер во время […] The post В США призвали трезво оценить конфликт на Украине first appeared on LentaMsk.

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