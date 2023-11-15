Украинский глава минобороны заявил, что коррупцию не начинал, но хочет это закончить

Глава минобороны Украины Рустем Умеров в среду, 15 ноября, на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) заявил, что относится к коррупции как к терроризму, а также, что он «это не начинал, но хочет это закончить», – сообщают украинские СМИ.
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