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  • Владимир Акулов
    Наверное  ,  это  фейк...Ведь  от  падения  Фаб 3000 даже  стекла  в  домах  не  бьются  , и    старые  дома  выглядя...В зоне СВО ликвид...
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Бывшие топ-менеджеры РАО «ЭС Востока» получили сроки по делу о растрате 421 миллиона

Бывшие топ-менеджеры РАО «ЭС Востока» получили сроки по делу о растрате 421 миллиона

Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил бывших топ-менеджеров ПАО «РАО Энергетические Системы (ЭС) Востока» и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) к срокам до 7,5 года лишения свободы по делу о растрате 421 миллиона рублей.

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