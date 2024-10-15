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Песков: решение об участии Путина в конференции по климату в Баку еще не принято

Песков: решение об участии Путина в конференции по климату в Баку еще не принято

По словам представителя Кремля, на конференции в Баку Россия, конечно же, будет представлена.<strong>Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято, но страна обязательно будет представлена.

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