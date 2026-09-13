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Армия России поразила цех по производству дронов в Одессе

Армия России поразила цех по производству дронов в Одессе

www.globallookpress.com/MOD Russia Российские военные нанесли ракетный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских боевиков, а также по цеху производства БПЛА в Одессе.

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