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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин одержал 5-ю победу подряд, отразив 30 из 33 бросков «Нью-Джерси». Он вернулся после пропуска 4 игр из-за небольшой травмы

Российский вратарь вернулся в состав «Рейнджерс» после небольшой травмы. Из-за нее он пропустил 4 матча.

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