Коллекция часов Михаэля Шумахера ушла с молотка за $4,4 млн в Женеве

Восемь наручных часов из коллекции семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера ушли с молотка за 4 млн швейцарских франков (≈$4,4 млн) по результатам состоявшегося 14 мая аукциона Сhristie's в Женеве.