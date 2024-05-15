Коллекция часов Михаэля Шумахера ушла с молотка за $4,4 млн в Женеве

Восемь наручных часов из коллекции семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера ушли с молотка за 4 млн швейцарских франков (≈$4,4 млн) по результатам состоявшегося 14 мая аукциона Сhristie's в Женеве.
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