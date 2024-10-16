Двум пассажиркам понадобилась медпомощь после опрокидывания авто на трассе во Фроловском районе 😨😨😨 По предварительной информации, в 15-00 час.
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Двум пассажиркам понадобилась медпомощь после опрокидывания авто на трассе во Фроловском районе 😨😨😨 По предварительной информации, в 15-00 час.