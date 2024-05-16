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Руни о Видиче: «Он был настоящим кошмаром. Если с кем-то ссорился – не разговаривал месяцами. Однажды мы с ним поругались, я сказал: «Повзрослей, мы же партнеры по команде»

«[Неманя] Видич был настоящим кошмаром. Если он с кем-то ссорился, как сейчас помню, он полгода не разговаривал с Гиггзи [Райан Гиггз], несколько месяцев не разговаривал с Патрисом Эвра, он ссорился и просто не разговаривал с ними.

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