Бежал шесть дней и финишировал с позором: К русскому сверхмарафонцу никаких претензий

Русский спортсмен Иван Заборский установил мировой рекорд в ультрамарафоне. Но финишировал с позором – позором для Международной ассоциации сверхмарафонцев (IAU), которая отказалась засчитать достижение по явно политическим мотивам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии