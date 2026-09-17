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Зачем страны НАТО будят русского ядерного медведя: Дудчак о быстрой войне России с Европой

Зачем страны НАТО будят русского ядерного медведя: Дудчак о быстрой войне России с Европой

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук, член Совета Движения "Другая Украина" Александр Дудчак в эфире Украина.

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