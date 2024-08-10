🇷🇺🇺🇦 В приграничное село Пороз в Белгородской области к своим семьям вернулись двое жителей, которые были захвачены украинскими диверсантами в ходе медийной вылазки.
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🇷🇺🇺🇦 В приграничное село Пороз в Белгородской области к своим семьям вернулись двое жителей, которые были захвачены украинскими диверсантами в ходе медийной вылазки.
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