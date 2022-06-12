В День России на Московской площади юные кемеровчане получили первые паспорта

Сегодня в Кемерове в рамках празднования Дня России и Дня города на Московской площади прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным гражданам Российской Федерации.
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