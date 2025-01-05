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Русская весна

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Учёные из «Сколково» нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута

Учёные из «Сколково» нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута

Ученые тестируют новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети, сообщил оперативный штаб Кубани со ссылкой на руководителя группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимира Каляева.

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