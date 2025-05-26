Сельви: санкции против России могут отменить при урегулировании на Украине

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. По мнению обозревателя турецкого издания Hürriyet Абдулькадира Сельви, имеющего связи с правительственными кругами, отмена санкционного давления на Россию станет возможной, если стороны смогут заключить договоренность, направленную на урегулирование конфликта на Украине.