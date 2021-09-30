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RFID системы для контроля бельевого фонда в прачечных, отелях и фитнес залах

RFID системы для контроля бельевого фонда в прачечных, отелях и фитнес залах

RFID – это специализированная система, на основе которой создан метод радиочастотной идентификации. Он позволяет автоматически идентифицировать предметы через радиосигналы, путем считывания или записывания информации, которая хранится в RFID-метках.

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