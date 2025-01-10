В вестибюле станции метро «Проспект Просвещения» утром 10 января скончался пассажир. Как сообщают читатели Мойки78, тело накрыто и находится в кассовой зоне станции.
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В вестибюле станции метро «Проспект Просвещения» утром 10 января скончался пассажир. Как сообщают читатели Мойки78, тело накрыто и находится в кассовой зоне станции.