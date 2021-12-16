Происшествия

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В Томской области полицейские совместно со школьниками провели мероприятие «Создай свой дорожный знак»

В художественной школе села Подгорное Чаинского района состоялось творческое занятие, в ходе которого стражи правопорядка познакомили школьников с дорожными знаками.

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