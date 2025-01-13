Трагедия в Доломитовых Альпах: найдены вещи пропавшего британского туриста

В Доломитовых Альпах найдены вещи пропавшего британца, спасатели продолжают поиски туриста. Итальянский корпус спасения альпийских скал и пещер обнаружил вещи, принадлежащие Азизу Зириату, поиски будут проводиться и дальше.
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