Глава РАО назвала две причины высокой учебной нагрузки на школьников

На российских школьников ложится высокая учебная нагрузка, и они тратят много времени на выполнение домашнего задания, но это происходит потому, что у детей нет функциональной грамотности и им не всегда хватает возможностей на что-то отвлечься.
На российских школьников ложится высокая учебная нагрузка, и они тратят много времени на выполнение домашнего задания, но это происходит потому, что у детей нет функциональной грамотности и им не всегда хватает возможностей на что-то отвлечься.
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