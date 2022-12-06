Аргументы и Факты

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Глава РАО назвала две причины высокой учебной нагрузки на школьников

Глава РАО назвала две причины высокой учебной нагрузки на школьников

На российских школьников ложится высокая учебная нагрузка, и они тратят много времени на выполнение домашнего задания, но это происходит потому, что у детей нет функциональной грамотности и им не всегда хватает возможностей на что-то отвлечься.

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