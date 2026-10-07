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Царьград

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Соцфонд России: Пенсии в Москве выросли до 27,3 тыс. рублей

Соцфонд России: Пенсии в Москве выросли до 27,3 тыс. рублей

По данным Социального фонда России, к 1 августа 2026 года средний размер пенсии в Москве достиг 27 331 рубля.

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