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«Я готов жить за страну»: Владимир Кличко заявил, что не готов умирать за Украину

«Я готов жить за страну»: Владимир Кличко заявил, что не готов умирать за Украину

«Я готов жить за страну»: Владимир Кличко заявил, что не готов умирать за Украину АнастасияВладимир Кличко, бывший боксер и брат мэра Киева Виталия Кличко, во время интервью немецкому государственному телеканалу ZDF выразил свою готовность «жить за свою страну», но при этом подчеркнул, что он «не готов погибнуть ради нее».

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