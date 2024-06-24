Вице-премьер Хуснуллин посетил Алтайский край и встретился с губернатором Томенко

Глава региона и зампред правительства подробно обсудили социально-экономическое развитие края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, который работал 24 июня в регионе.
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