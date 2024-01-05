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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Переход Санчо из «МЮ» в «Боруссию» затягивается, клубы пока не договорились об аренде. «Дортмунд» вряд ли получит право выкупа

Переход Санчо из «МЮ» в «Боруссию» затягивается, клубы пока не договорились об аренде. «Дортмунд» вряд ли получит право выкупа

Напомним, вингер «Манчестер Юнайтед» близок к возвращению в «Боруссию» на правах аренды. Сообщалось, что Санчо должен был присоединиться к немецкой команде 5 января, а манкунианцы получат около 3 млн евро.

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