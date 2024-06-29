Появилось объяснение концентрации силовиков под Киево-Печерской лаврой

Союз православных журналистов, поддерживающий каноническую Украинскую православную церковь (не путать с созданной Петром Порошенко "ПЦУ"), объяснил, со ссылкой на "Перший Козацький" ("Первый казацкий телеканал"), странную активность силовиков у Киево-Печерской лавры .