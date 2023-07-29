В России представлена линейка малых спутников для дистанционного зондирования Земли

В рамках проходящего на этой неделе саммита Россия-Африка ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») представил линейку малых космических аппаратов (МКА), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.
В рамках проходящего на этой неделе саммита Россия-Африка ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») представил линейку малых космических аппаратов (МКА), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.
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