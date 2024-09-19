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Новости Омска

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Из-за очередной взятки возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего

Из-за очередной взятки возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего подчиненного омского экс-министра Куприянова.

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