Из-за очередной взятки возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего подчиненного омского экс-министра Куприянова.
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Из-за очередной взятки возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего подчиненного омского экс-министра Куприянова.