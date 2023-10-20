Театральный фестиваль «Новые люди» стартует в Калуге

20 октября в Калуге начинает работу театральный фестиваль «Новые люди». Об этом сообщает ТАСС. «Фестиваль откроется 20 октября в Калуге показом уличной цирковой постановки „Отель“ от московской команды „Crazy hotel company“.
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