Михаил Шеремет: 21 сентября — 2 года назад президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

21 сентября — 2 года назад президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областейСпустя два года нахождения новых субъектов в составе России можно подвести некоторые итоги.