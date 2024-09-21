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Михаил Шеремет: 21 сентября — 2 года назад президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Михаил Шеремет: 21 сентября — 2 года назад президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

21 сентября — 2 года назад президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областейСпустя два года нахождения новых субъектов в составе России можно подвести некоторые итоги.

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