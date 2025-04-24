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Шок — это по-нашему: Зеленский бьется с Трампом за интересы России

Шок — это по-нашему: Зеленский бьется с Трампом за интересы России

Почему сорвался план американского президента закончить конфликт за сто дней Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, утверждает New York Times.

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